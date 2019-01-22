Погибшим у высотки парнем оказался популярный в Улан-Удэ битбоксер











- Этот человек даже в самые тёмные времена был лучом света, его смех заставлял радоваться, харизма так и выходила из него, - пишут друзья.





Погибшему молодому человеку также посвятили небольшой отрывок стихотворения и просят не забывать его:





Ты будешь жить вечной памятью,

И кто бы что ни говорил,

Там, за кладбищенской оградой,

Мир память о тебе хранит.

Таких, как ты, так просто не забудут.





Смерть парня произошла в результате падения. По данным Следкома, в ту ночь компания молодых людей распивала спиртное. Парень решил обнять девушку, но они не удержались. Руслан навалился на ограждение балкона, выполненное из металлопрофиля. Однако оно не выдержало и рухнуло под тяжестью тела. Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку.

