Погибшим у высотки парнем оказался популярный в Улан-Удэ битбоксер

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 20 января в Улан-Удэ погиб 19-летний парень. Им оказался творческий парень по имени Руслан.
Из публикаций на его страницах в соцсетях становится понятно, что молодой человек увлекался битбоксом. В Instagram опубликовано множество таких записей. Также на странице «ВКонтакте» опубликован его трек под названием «T.I.M.E».
Друзья и знакомые Руслана скорбят и выражают слова соболезнования. Некоторые даже и не догадывались, что молодой человек умер. Там же организован сбор на похороны, которые состоятся сегодня в посёлке Заиграево.
«А что случилось с ним?», «Не верю», «Примите мои искрение соболезнования, хорошим парнем был», «Никогда не видел, чтобы он грустил, он всё время улыбался, жалко очень», «Помню, как мы познакомились. Хороший и весёлый, был искрений, жаль его», «Жалко Русю. Был отличным другом», «Не была с ним знакома... Мне было интересно наблюдать за его страницей. Он лучший битбоксер. Самый милый, самый весёлый и красивый бурят, которого я видела. Соболезную родным и близким. Терпения», пишут люди.
Также хотят провести в его честь битбокс баттл. Дата, место и время проведения будет известна позднее.
- Этот человек даже в самые тёмные времена был лучом света, его смех заставлял радоваться, харизма так и выходила из него, - пишут друзья.
Погибшему молодому человеку также посвятили небольшой отрывок стихотворения и просят не забывать его:
Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы что ни говорил,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты, так просто не забудут.
И кто бы что ни говорил,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты, так просто не забудут.
Смерть парня произошла в результате падения. По данным Следкома, в ту ночь компания молодых людей распивала спиртное. Парень решил обнять девушку, но они не удержались. Руслан навалился на ограждение балкона, выполненное из металлопрофиля. Однако оно не выдержало и рухнуло под тяжестью тела. Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку.