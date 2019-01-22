В Забайкалье накрыли ОПГ вымогателей



В Забайкальском крае полицейские пресекли деятельность группы лиц, которые совершали имущественные преступления, в том числе вымогательство.



В ОМВД России по Борзинскому району поступило сообщение от 22-летнего местного жителя о хищении из квартиры ценных вещей и бытовой техники. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные проникли в квартиру путём разбития окна и отгиба решётки.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в краже. Ими оказались два 20-летних жителя соседнего Забайкальского района.



Часть похищенного имущества стражи порядка изъяли в одном из заброшенных домов.



В ходе работы с задержанными, сотрудники уголовного розыска установили их причастность к вымогательству денег и телефона у другого жители Борзи, совершенного под угрозой применения насилия. Опасаясь дальнейших действий злоумышленников, потерпевший не обращался в полицию.





В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 158 уголовного кодекса России «Кража» и 163 УК России «Вымогательство». Они помещены в изолятор временного содержания.



У полиции есть основания полагать, что это не единственные противоправные деяния на счету задержанной группы. Устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

