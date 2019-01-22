Улан-удэнцы крали чугунные ванны из огородов

Преступления они совершили прошлой осенью



В октябре прошлого года двум 18-летним парням предложили совершить кражу. На что молодые люди согласились. Для этого они сделали проём в заборе и стащили чугунную ванну. Ущерб составил 4 тысяч рублей.



На следующий день приятелям вновь предложили совершить кражу, и на этот раз парни не отказались. Инициатор перелез через забор частного дома, открыл калитку, через которую вошли приятели. Оттуда они также украли ванну за 4 тысячи рублей. Похищенным они распорядились по собственному усмотрению.



Следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и назначении молодым людям меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Подозреваемые поддержали ходатайство органа следствия.



Суд удовлетворил ходатайство следователя, поскольку оба подозреваемых ранее не судимы, подозревались в совершении преступлений средней тяжести, характеризовались положительно, раскаялись в содеянном, способствовали расследованию преступлений, имели возможность оплатить судебный штраф. Кроме того, в деле имелись доказательства возмещения ущерба потерпевшим.



Таким образом, уголовное дело было прекращено. Каждому из них назначили судебный штраф в размере семи тысяч рублей.



Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

