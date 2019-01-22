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Улан-удэнец обчистил квартиру и выбил межкомнатные двери

Улан-удэнец обчистил квартиру и выбил межкомнатные двери
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Преступление он совершил во время УДО

Улан-удэнец попал в дом к женщине через окно и обворовал её квартиру. Сломав двери комнаты он вынес имущества на 66 тысяч рублей.

Чтобы совершать кражу, две межкомнатные двери он выламывал ударами ногой. Стоимость каждой составляет 5 тысяч рублей.

- Несмотря на частичное признание вины подсудимым по факту кражи и непризнания вины по факту уничтожения чужого имущества, его вина в совершении преступлений подтвердилась доказательствами, - уточняет пресс-служба Железнодорожного суда.

Суд квалифицировал его действия по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Его признали виновным. Было отменено условно-досрочное освобождение (УДО) от 2016 года. По совокупности приговоров, путём частичного присоединения к назначенному наказанию не отбытой части наказания, мужчине окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
уголовное дело суд
 
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