Полиция разбирается в произошедшем
Сегодня ночью в одном из улан-удэнских чатов подписчица написала тревожное сообщение. Женщина утверждала, что обстреливали машины.
«Будьте осторожны не ставьте машины возле дома, сейчас возле моего дома в 47 квартале обстреляли машины неизвестные! Будьте бдительны!», пишет горожанка.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили эту информацию. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
- Сегодня в полицию Октябрьского района поступили сообщения о том, что в ночное время в нескольких дворах по проспекту Строителей неизвестные разбили стёкла десяти автомобилей. В настоящий момент на местах происшествий работают сотрудники полиции, проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.
Похожий случай был в 2016 году. Это произошло также на проспекте Строителей. Неизвестные обстреляли «Тойоту Виш». Злоумышленники повредили колёса и заднее стекло автомобиля.
Ночью неизвестные разбили стёкла десяти машин в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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