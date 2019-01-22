22 Января

21 Января

Популярное

Ночью неизвестные разбили стёкла десяти машин в Улан-Удэ

Ночью неизвестные разбили стёкла десяти машин в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Полиция разбирается в произошедшем

Сегодня ночью в одном из улан-удэнских чатов подписчица написала тревожное сообщение. Женщина утверждала, что обстреливали машины.

«Будьте осторожны не ставьте машины возле дома, сейчас возле моего дома в 47 квартале обстреляли машины неизвестные! Будьте бдительны!», пишет горожанка.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили эту информацию. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

- Сегодня в полицию Октябрьского района поступили сообщения о том, что в ночное время в нескольких дворах по проспекту Строителей неизвестные разбили стёкла десяти автомобилей. В настоящий момент на местах происшествий работают сотрудники полиции, проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Похожий случай был в 2016 году. Это произошло также на проспекте Строителей. Неизвестные обстреляли «Тойоту Виш». Злоумышленники повредили колёса и заднее стекло автомобиля. 
хулиганство разбой МВД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Энергокомпания в Бурятии заплатила 300 тысяч за смерть водителя
Энергокомпания в Бурятии заплатила 300 тысяч за смерть водителя
Происшествия, 22.01.2019
Мужчина скончался от удара током из-за низко установленных проводов
В Улан-Удэ пенсионер едва не убил приятеля
В Улан-Удэ пенсионер едва не убил приятеля
Происшествия, 22.01.2019
Конфликт произошёл во время застолья 
В Бурятии осудили экс-полицейского
В Бурятии осудили экс-полицейского
Происшествия, 22.01.2019
Участковый уполномоченный избил мужчину 
Ангарчанка стала жертвой интернет-мошенника
Ангарчанка стала жертвой интернет-мошенника
Происшествия, 21.01.2019
Со счёта женщины пропало 17 тысяч рублей
В Иркутске полицейские спасли более 30 человек на пожаре
В Иркутске полицейские спасли более 30 человек на пожаре
Происшествия, 21.01.2019
Полицейские успели дважды оббежать горящий подъезд
В Чите задержали ОПГ автоворов
В Чите задержали ОПГ автоворов
Происшествия, 21.01.2019
Пятеро злоумышленников были задержаны в момент разбора похищенного транспорта.
Читинец обокрал несколько квартир
Читинец обокрал несколько квартир
Происшествия, 21.01.2019
В квартиры злоумышленник проникал через незапертые двери
Ангарчанин едва не погиб в собственной квартире
Ангарчанин едва не погиб в собственной квартире
Происшествия, 21.01.2019
Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты
Многодетный улан-удэнец обокрал торговый центр «Домашний»
Многодетный улан-удэнец обокрал торговый центр «Домашний»
Происшествия, 21.01.2019
Он перерезал провода видеокамер и украл со склада имущество на 132 тысячи
Улан-удэнец погиб из-за рухнувшего балконного ограждения
Улан-удэнец погиб из-за рухнувшего балконного ограждения
Происшествия, 21.01.2019
Юноша навалился на ограждение, и оно разрушилось
В Улан-Удэ стало известно о новых нападениях насильника с «Южного»
В Улан-Удэ стало известно о новых нападениях насильника с «Южного»
Происшествия, 21.01.2019
Оказалось, что недавно пойманный насильник уже не в первый раз нападал на горожанок

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^