Мужчина скончался от удара током из-за низко установленных проводов
В республике судебные приставы по исполнению особых исполнительных производств взыскали с улан-удэнской энергетической компании компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч. Деньги перечислены семье погибшего водителя грузовика. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП России по Республике Бурятия.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 24 мая 2017 года на несанкционированной свалке в охранной зоне линии электропередач. Выгружая мусор, водитель «КамАЗа» задел поднятым корпусом кузова провода линии электропередач. После чего его ударило током. Мужчина скончался на месте.
- При осмотре места происшествия было установлено, что расстояние от земли до провода составляло 4,5 – 5 метров, вместо положенных 7 метров. Из-за постоянной выгрузки мусора на этом месте произошло уменьшение допустимого расстояния от земли до проводов. Несмотря на то, что водителем была допущена грубая неосторожность, обязанность по возмещению вреда была возложена на энергетическую компанию, как на владельца источника повышенной опасности, - сообщила пресс-служба ведомства.
У погибшего остались двое несовершеннолетних детей и овдовевшая супруга. Суд постановил взыскать с компании компенсацию морального вреда по 100 тысяч рублей каждому из потерпевших – супруге и двум детям.
Судебные приставы отмечают, что на границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства запрещено совершать любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов и привести к трагическим происшествиям.
Энергокомпания в Бурятии заплатила 300 тысяч за смерть водителя
Происшествия, Фото:
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