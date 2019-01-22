Инцидент произошёл в кафе
В сентябре прошлого года улан-удэнец, находясь в одном из заведений быстрого питания, увидел, что за соседним столом спит мужчина. На его столе лежал сотовый телефон марки «Xiaomi Redmi 5 Plus». Он решил воспользоваться этим и стащил гаджет. Ущерб составил 16 тысяч 329 рублей.
Действия подсудимого суд квалифицировал по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».
При назначении наказания суд учёл мнение потерпевшего, который просил строго не наказывать обвиняемого.
Суд признал его виновным и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Улан-удэнец стащил телефон у спящего мужчины
Происшествия, Фото:
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