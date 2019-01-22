Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Января

21 Января

Популярное

В Улан-Удэ пенсионер едва не убил приятеля

В Улан-Удэ пенсионер едва не убил приятеля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Конфликт произошёл во время застолья

Органом предварительного следствия 66-летний улан-удэнец обвинялся в том, что с применением предмета, используемого в качестве оружия, умышленно причинил тяжкий вред здоровью. 

В июне 2018 года между пьяным обвиняемым и его приятелем произошла ссора. Один оскорбил другого грубой нецензурной бранью. После чего приятель вышел на крыльцо, в это время к нему подошёл обвиняемый и нанёс два удара ножом в поясничную область спины. Сразу после этого он вызвал скорую помощь. 

Суд квалифицировал его действия по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия.

- При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал болезненное состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики, противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, признание вины, способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, он извинился перед потерпевшим, оказал помощь непосредственно после совершения преступления, которое заключалось в том, что оперативно сообщил о случившемся, - поясняют в пресс-службе Советского районного суда.

Его признали виновным и приговорили к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.
причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии осудили экс-полицейского
В Бурятии осудили экс-полицейского
Происшествия, 22.01.2019
Участковый уполномоченный избил мужчину 
Ангарчанка стала жертвой интернет-мошенника
Ангарчанка стала жертвой интернет-мошенника
Происшествия, 21.01.2019
Со счёта женщины пропало 17 тысяч рублей
В Иркутске полицейские спасли более 30 человек на пожаре
В Иркутске полицейские спасли более 30 человек на пожаре
Происшествия, 21.01.2019
Полицейские успели дважды оббежать горящий подъезд
В Чите задержали ОПГ автоворов
В Чите задержали ОПГ автоворов
Происшествия, 21.01.2019
Пятеро злоумышленников были задержаны в момент разбора похищенного транспорта.
Читинец обокрал несколько квартир
Читинец обокрал несколько квартир
Происшествия, 21.01.2019
В квартиры злоумышленник проникал через незапертые двери
Ангарчанин едва не погиб в собственной квартире
Ангарчанин едва не погиб в собственной квартире
Происшествия, 21.01.2019
Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты
Многодетный улан-удэнец обокрал торговый центр «Домашний»
Многодетный улан-удэнец обокрал торговый центр «Домашний»
Происшествия, 21.01.2019
Он перерезал провода видеокамер и украл со склада имущество на 132 тысячи
Улан-удэнец погиб из-за рухнувшего балконного ограждения
Улан-удэнец погиб из-за рухнувшего балконного ограждения
Происшествия, 21.01.2019
Юноша навалился на ограждение, и оно разрушилось
В Улан-Удэ стало известно о новых нападениях насильника с «Южного»
В Улан-Удэ стало известно о новых нападениях насильника с «Южного»
Происшествия, 21.01.2019
Оказалось, что недавно пойманный насильник уже не в первый раз нападал на горожанок
В Иркутске задержали угонщика
В Иркутске задержали угонщика
Происшествия, 21.01.2019
Возбуждено уголовное дело
За один год иркутянин совершил более 6 краж
За один год иркутянин совершил более 6 краж
Происшествия, 21.01.2019
Он украл корм для животных, телефоны, одежду, кейсы с инструментами и т.д.
В Иркутской области двое мужчин ограбили магазин
В Иркутской области двое мужчин ограбили магазин
Происшествия, 21.01.2019
Угрожая продавцу предметами, похожими на пистолет и нож, злоумышленники потребовали отдать выручку
Забайкалец украл у соседа продукты и деньги
Забайкалец украл у соседа продукты и деньги
Происшествия, 21.01.2019
Мужчина проник в дом через окно

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^