В Улан-Удэ пенсионер едва не убил приятеля

Конфликт произошёл во время застолья



Органом предварительного следствия 66-летний улан-удэнец обвинялся в том, что с применением предмета, используемого в качестве оружия, умышленно причинил тяжкий вред здоровью.



В июне 2018 года между пьяным обвиняемым и его приятелем произошла ссора. Один оскорбил другого грубой нецензурной бранью. После чего приятель вышел на крыльцо, в это время к нему подошёл обвиняемый и нанёс два удара ножом в поясничную область спины. Сразу после этого он вызвал скорую помощь.



Суд квалифицировал его действия по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия.



- При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал болезненное состояние здоровья подсудимого, положительные характеристики, противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, признание вины, способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, он извинился перед потерпевшим, оказал помощь непосредственно после совершения преступления, которое заключалось в том, что оперативно сообщил о случившемся, - поясняют в пресс-службе Советского районного суда.



Его признали виновным и приговорили к 4 годам условно с испытательным сроком 3 года.



Приговор вступил в законную силу.