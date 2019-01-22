В Бурятии осудили экс-полицейского





- В ОМВД России по Мухоршибирскому району по данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой руководитель данного сотрудника привлечён к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Мухоршибирскому району Бурятии. Он обвиняется по п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, повлёкших причинение тяжких последствий.Установлено, что весной 2017 года при задержании и доставлении мужчины в пункт полиции за распитие алкогольной продукции в общественном месте экс-полицейский безосновательно применил к нему физическую силу. Это повлекло причинение последнему тяжкого вреда здоровью.Суд приговорил его в пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права занимать должности государственной службы сроком на 3 года.Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.