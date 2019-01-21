В Чите задержали ОПГ автоворов

Пятеро злоумышленников были задержаны в момент разбора похищенного транспорта





Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю и отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по Чите задержаны подозреваемые в кражах автомашин.





Установлено, что ночью злоумышленники присматривали во дворах домов машины отечественного производства и совершали их хищения.



Одну из автомобилей «Жигули» подозреваемые утащили с места стоянки на буксировочном тросе, во вторую поставили привезённый с собой аккумулятор и уехали на ней. Похищенные машины подозреваемые разбирали с целью дальнейшего сбыта по запчастям.



Полицейские установили личности подозреваемых. Пятеро злоумышленников были задержаны в момент разбора похищенного транспорта.



В настоящее время установлена причастность задержанных к хищению не менее двух автомобилей марки «ВАЗ». В ходе обыска они изъяты в разобранном состоянии и помещены на специальную стоянку.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.



Устанавливается их причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





