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В Иркутске полицейские спасли более 30 человек на пожаре

В Иркутске полицейские спасли более 30 человек на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские успели дважды оббежать горящий подъезд

Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в составе старших сержантов полиции Андрея Емельянова и Анатолия Демянкова 19 января осуществлял патрулирование в Ленинском районе города. Около 20 часов 15 минут один из полицейских услышал хлопок и заметил возгорание на балконе многоэтажки.

Полицейские проинформировали экстренные службы, после чего бросились эвакуировать жильцов. Разделившись, они пробежали по всему подъезду, оповещая жильцов каждой квартиры о необходимости срочно покинуть жилье, взяв документы. 

Сержанты успели дважды оббежать подъезд, пока его не заволокло дымом. Прибывшие сотрудники МЧС продолжили эвакуацию людей и начали ликвидировать возгорание.

Таким образом, полицейские и спасатели вывели из горящей девятиэтажки более 30 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
пожар
 
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