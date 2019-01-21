В Иркутске полицейские спасли более 30 человек на пожаре



Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в составе старших сержантов полиции Андрея Емельянова и Анатолия Демянкова 19 января осуществлял патрулирование в Ленинском районе города. Около 20 часов 15 минут один из полицейских услышал хлопок и заметил возгорание на балконе многоэтажки.



Полицейские проинформировали экстренные службы, после чего бросились эвакуировать жильцов. Разделившись, они пробежали по всему подъезду, оповещая жильцов каждой квартиры о необходимости срочно покинуть жилье, взяв документы.



Сержанты успели дважды оббежать подъезд, пока его не заволокло дымом. Прибывшие сотрудники МЧС продолжили эвакуацию людей и начали ликвидировать возгорание.



Таким образом, полицейские и спасатели вывели из горящей девятиэтажки более 30 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

