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Ангарчанка стала жертвой интернет-мошенника

Ангарчанка стала жертвой интернет-мошенника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Со счёта женщины пропало 17 тысяч рублей

19 января в дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу обратилась 32-летняя женщина, которая стала жертвой распространённой у злоумышленников схемы обмана.

- На одном из популярных сайтов девушка разместила объявление о продаже шубы. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что заинтересован товаром, после чего попросил её для перечисления оплаты отправить данные лицевой и оборотной стороны банковской карты, а также пароли, приходящие в смс-сообщениях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

После того как женщина сообщила всю требуемую информацию, собеседник перестал выходить с ней на связь, а с её счета пропали 17 000 рублей. По данному факту полицейскими проводится проверка. 

Оперативники выяснили, что номер абонента, с которого звонил лже-покупатель, зарегистрирован на территории Московской области.

Несколькими днями ранее в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка. Она сообщила, что неизвестные похитили с её карты почти 38 тысяч рублей.

Ангарчанка получила сообщение в «Одноклассниках» от бывшей коллеги по работе, о том, что один из банков выплачивает пенсионерам по 2 000 рублей. Собеседница пообещала помочь в оформлении выплаты, но для этого потребуются данные её банковской карты. 

Предложение заинтересовало пенсионерку, и она предоставила персональные данные банковской карты. Через некоторое время ей пришло оповещение о снятии почти 38 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что неизвестные лица взломали страницу коллеги потерпевшей в соцсетях. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. 
кража мошенничество
 
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