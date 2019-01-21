Ангарчанка стала жертвой интернет-мошенника



19 января в дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу обратилась 32-летняя женщина, которая стала жертвой распространённой у злоумышленников схемы обмана.



- На одном из популярных сайтов девушка разместила объявление о продаже шубы. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что заинтересован товаром, после чего попросил её для перечисления оплаты отправить данные лицевой и оборотной стороны банковской карты, а также пароли, приходящие в смс-сообщениях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



После того как женщина сообщила всю требуемую информацию, собеседник перестал выходить с ней на связь, а с её счета пропали 17 000 рублей. По данному факту полицейскими проводится проверка.



Оперативники выяснили, что номер абонента, с которого звонил лже-покупатель, зарегистрирован на территории Московской области.



Несколькими днями ранее в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка. Она сообщила, что неизвестные похитили с её карты почти 38 тысяч рублей.



Ангарчанка получила сообщение в «Одноклассниках» от бывшей коллеги по работе, о том, что один из банков выплачивает пенсионерам по 2 000 рублей. Собеседница пообещала помочь в оформлении выплаты, но для этого потребуются данные её банковской карты.



Предложение заинтересовало пенсионерку, и она предоставила персональные данные банковской карты. Через некоторое время ей пришло оповещение о снятии почти 38 тысяч рублей.



Полицейскими установлено, что неизвестные лица взломали страницу коллеги потерпевшей в соцсетях. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

