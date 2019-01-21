Многодетный улан-удэнец обокрал торговый центр «Домашний»

Он перерезал провода видеокамер и украл со склада имущество на 132 тысячи



26-летний житель Бурятии в конце августа прошлого года решил украсть со склада торгового центра «Домашний» по улице Корабельной приборы, различные материалы. Для этого парень перерезал провода видеокамер, сорвал замок и предложил находящимся неподалёку двоим мужчинам за плату погрузить со склада имущество.



Мужчины, не знавшие о том, что юноша крадёт отсюда имущество, помогли ему за 1000 рублей вынести алюминиевые трубы, радиаторы, утеплители, хромированные ручки, керамическую плитку - всего на 132 тысячи рублей.



Также они помогли молодому человеку всё украденное увезти на машине одного из них.



- С учётом отсутствия судимости, а также раскаяния в содеянном суд признал его виновным по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначил 320 часов обязательных работ, - рассказала «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.



Исковые требования были выделены в отдельное производство



Известно, что парень ранее не судим, безработный. Имеет троих детей.

