В Иркутской области двое мужчин ограбили магазин

Угрожая продавцу предметами, похожими на пистолет и нож, злоумышленники потребовали отдать выручку
В продовольственный магазин двое неизвестных в масках ворвались около 8 часов вечера 15 января. Угрожая продавцу предметами, похожими на пистолет и нож, злоумышленники потребовали отдать выручку.
Забрав из кассы все деньги - 5 тысяч рублей, налётчики прихватили алкоголь и продукты, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Сыщики установили личности двоих вероятных участников нападения. Ими оказались нигде не работающие жители Иркутской области в возрасте 36 и 30 лет.
Кроме того, полицейские установили причастность к данному деянию третьего лица. По версии сыщиков, 36-летний мужчина ожидал подельников в машине и помогал им скрыться.
Как позже подозреваемый сам пояснил оперативникам, что именно он рекомендовал знакомым напасть на этот магазин, ссылаясь на его отдалённость.
В ходе обысков полицейскими был обнаружен и изъят пневматический пистолет, которым предположительно угрожали при нападении злоумышленники.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Максимальная санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет. Двое наиболее активных фигурантов уголовного дела решением суда помещены в следственный изолятор, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.