В Иркутской области двое мужчин ограбили магазин

Угрожая продавцу предметами, похожими на пистолет и нож, злоумышленники потребовали отдать выручку



В продовольственный магазин двое неизвестных в масках ворвались около 8 часов вечера 15 января. Угрожая продавцу предметами, похожими на пистолет и нож, злоумышленники потребовали отдать выручку.



Забрав из кассы все деньги - 5 тысяч рублей, налётчики прихватили алкоголь и продукты, после чего скрылись в неизвестном направлении.



Сыщики установили личности двоих вероятных участников нападения. Ими оказались нигде не работающие жители Иркутской области в возрасте 36 и 30 лет.



Кроме того, полицейские установили причастность к данному деянию третьего лица. По версии сыщиков, 36-летний мужчина ожидал подельников в машине и помогал им скрыться.



Как позже подозреваемый сам пояснил оперативникам, что именно он рекомендовал знакомым напасть на этот магазин, ссылаясь на его отдалённость.



В ходе обысков полицейскими был обнаружен и изъят пневматический пистолет, которым предположительно угрожали при нападении злоумышленники.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».



Максимальная санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет. Двое наиболее активных фигурантов уголовного дела решением суда помещены в следственный изолятор, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В пригороде Иркутска сотрудники уголовного розыска отдела полиции №10 межмуниципального управления МВД России Иркутское задержали подозреваемых в вооружённом нападении на магазин в посёлке Ново-Иркутский.