Забайкалец украл у соседа продукты и деньги



В Калганском районе Забайкальского края полицейские установили подозреваемого в краже имущества из жилого дома.



В минувшее воскресенье в дежурную часть пункта полиции по Калганскому району МО МВД России «Приаргунский» обратился житель села Средняя Борзя и сообщил о краже из его дома.



Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ночь на 20 января неизвестные, выставив окно, проникли в его дом и похитили около трёх тысяч рублей и продукты питания.



Установлено, что хищение совершил ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов односельчанин потерпевшего. Украденным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.





- В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

