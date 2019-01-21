В Улан-Удэ стало известно о новых нападениях насильника с «Южного»



Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК России по Республике Бурятия продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту нападения неизвестным мужчиной на 16-летнюю студентку колледжа по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетней потерпевшей с применением насилия).



Как



По уголовному делу безостановочно проводились необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого мужчины. Через некоторое время в правоохранительные органы обратилась женщина, которая в этот же вечер несколькими минутами позже шла по тому же маршруту. Её обогнал мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым злоумышленником, который через несколько метров развернулся, пошёл навстречу и продемонстрировал женщине свои половые органы. Как сообщал «Байкал-Dailу» , 1 октября 2018 года в вечернее время девушка после учёбы возвращалась домой в микрорайон «Полигон». Когда она проходила мимо одной из производственных баз в безлюдном месте, из кустов выскочил незнакомый мужчина, который схватил потерпевшую. Удерживая её, злоумышленник начал совершать действия сексуального характера со своим половым органом. Девушка вырвалась, расстегнув куртку, и смогла убежать. Затем вместе с прохожим она вернулась к месту происшествия, где нашла свою куртку и сумку. Нападавший мужчина к этому времени скрылся с места происшествия.По уголовному делу безостановочно проводились необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого мужчины. Через некоторое время в правоохранительные органы обратилась женщина, которая в этот же вечер несколькими минутами позже шла по тому же маршруту. Её обогнал мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым злоумышленником, который через несколько метров развернулся, пошёл навстречу и продемонстрировал женщине свои половые органы.



Потерпевшей студентке, а затем женщине, которая также видела злоумышленника, для опознания был предъявлен мужчина,



Потерпевшей студентке, а затем женщине, которая также видела злоумышленника, для опознания был предъявлен мужчина, недавно задержанный за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении жительницы микрорайона «Южный». Девушка опознала в задержанном мужчине напавшего на неё незнакомца. Женщина также уверенно указала на него среди других статистов.

В настоящее время по уголовному делу о нападении на несовершеннолетнюю девушку проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. В ближайшее время необходимые материалы будут переданы экспертам для проведения геномных исследований и сравнения биологических объектов, оставленных мужчиной на куртке и сумке потерпевшей, с его образцами.



В Железнодорожном районе в рамках уголовного дела установлена причастность ранее задержанного в соседнем районе мужчины к преступлению против половой неприкосновенности 16-летней девушки, совершённому несколько месяцев назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.