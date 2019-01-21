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В Иркутске осудят экс-проректора сельхозакадемии

В Иркутске осудят экс-проректора сельхозакадемии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он незаконно присвоил земель на 220 миллионов рублей

СУ СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия». Он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий».

В январе 2018 года руководителем следственного управления проводился личный приём граждан, на котором сообщили о преступлении. Руководителем ведомства совместно с заявителями выехали на место расположения земельных участков, являвшихся предметом преступного посягательства. Подчинённым сотрудникам следственного управления руководителем было дано указание о проведении доследственной проверки, по окончании которой возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2013 году проректор ФГБОУ ВПО «ИрГСХА», не имея полномочий действовать от имени данного учреждения без доверенности, зная, что земельный участок находится в федеральной собственности, подал недостоверные документы в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. На их основании выбыли части федеральных земель совокупной площадью 4,9 га. Материальный ущерб оценивается на сумму около 220 млн рублей.

- Объём уголовного дела составил 18 томов. В ходе расследования следователями СКР было допрошено большое количество свидетелей, проведены трудоёмкие судебные экспертизы, по результатам которых был установлен факт незаконного отчуждения земельных участков и размер причинённого ущерба. Уголовное дело расследовалось при оперативном сопровождении УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, - уточняют в пресс-службе ведомства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
уголовное дело
 
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