С начала года в Бурятии резко увеличилось число бытовых пожаров

На пожарах уже погибли 5 человек
В республике резко увеличилось число пожаров. Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель руководителя Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Евгений Радикальцев.
С начала 2019 года в Бурятии произошло 150 пожаров, при котором погибло 5 человек, и получили травмы различной тяжести 8 человек.
- По сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось более чем в два раза. Тому есть объективные причины. 43 случая пожара – это горение мусора, сейчас оно считается как пожары, раньше считалось как загорание, - сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства ГОЧС Евгений Радикальцев.
Основными причинами пожаров является неосторожное обращение с огнём (69 случаев). Далее идёт нарушение правил эксплуатации печей, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и нарушение правил технической эксплуатации транспорта.
- В Тарбагатайском районе семья выехала к родственникам в гости на несколько дней, оставив электроприборы включёнными. Естественно, прибор не рассчитан на такую долгую работу. И в результате дом полностью сгорел. В Еравнинском районе при праздновании новогодних праздников мать ушла в гости, оставив малолетних детей дома. Чудом не произошла трагедия. Детей удалось вывести. Старший ребёнок вывел младших детей. Тем не менее, дети получили отравление угарным газом, - привёл примеры случаев пожара госслужащий.
Основное количество пожаров произошло в жилом секторе (53 случая). Это 41 % от основного количества пожаров.
- Основная причина гибели людей – неосторожное обращение с огнём при курении и практически во всех случаях это было в нетрезвом виде. И два случая гибели людей произошло из-за нарушений правил эксплуатации электроприборов, - пояснил Евгений Радикальцев.
По словам госслужащего, профилактические работы по предотвращению пожаров не прекращаются ни на один день. Так, ведомством, был осуществлён обход жилых домов, где проводились инструктажи жителей о правилах пожарной безопасности. Было пройдено более 6 тысяч жилых домов. Также в образовательных учреждениях продолжаются уроки безопасности с детьми. На сегодняшний день проведено 3 урока.
С 1 января 2019 года кардинально изменились требования к статусу учётов пожаров и их последствий. Если ранее существовало понятие загорание, то с 1 января оно перешло в ранг пожара.
- Мы не учитывали, как пожар горение мусора, горение сухой травы, бесхозных зданий, строений и техники. То теперь всё, что связано с данной классификацией идёт в статистический учёт, - отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Виктор Чупров.
В прошлом году после трагедии в Кемерово в Бурятии прошли проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных центров надзорными органами. Тогда было выявлено более 1,5 тысяч грубых нарушений на более 200 объектах. К концу года все нарушения были устранены.
- Но, тем не менее, на бывшем батутном центре нынче в парке развлечений «Невидалия» были выявлены нарушения. При этом собственником достаточно было принято мер, в том числе была смонтирована автоматическая установка пожарной сигнализации и системы управления эвакуации людей. Была смонтирована автоматическая установка пожаротушения. Но паника, которая началась у людей, показала, что персонал не готов к данной работе. Эвакуационные выходы были закрыты. Сейчас проводится административное расследование. К собственнику будут применены меры административного воздействия, - пояснил Виктор Чупров.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 января улан-удэнцы в панике эвакуировались из развлекательного центра.
С начала года в Бурятии резко увеличилось число бытовых пожаров
Происшествия, Фото:
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