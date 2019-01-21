Забайкалец обчистил дом односельчанина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

В Калганском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже имущества из жилого дома



В минувшее воскресенье в дежурную часть пункта полиции по Калганскому району МО МВД России «Приаргунский» обратился житель села Средняя Борзя и сообщил о краже из его дома.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в ночь на 20 января неизвестные путём выставления оконного стекла проникли в дом и похитили деньги в сумме около трёх тысяч рублей и продукты питания.



В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хищение совершил ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов односельчанин потерпевшего. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

