За сутки в Бурятии горело 2 бани



За прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 9 возгораний, 2 из них по предварительным данным возникли в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



Ночью в Гусиноозёрске в Селенгинском районе горела баня. В результате пожара повреждена крыша на площади 10 квадратных метров.



Ещё одна баня горела на улице Малиновая в Улан-Удэ. В результате пожара баня выгорела изнутри.



В тушении пожара были задействованы 2 единицы пожарной техники и 7 человек.



Сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии напоминает основные правила пожарной безопасности:



Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами.



При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

При строительстве необходимо выбрать правильное, и, главное, безопасное место расположения бани.



- Не забывайте о противопожарных разрывах: нередко пожар, начавшийся в бане, распространяется и на дом, если он расположен близко или даже под одной крышей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

