Улан-удэнка фиктивно прописала в квартире 6 человек



В производстве дознавателей ОП №1 управления МВД России по Улан-Удэ находится уголовное дело по обвинению 30-летней горожанки в фиктивной регистрации по месту жительства.



С августа по ноябрь женщина, разместив в соцсети объявление об оказании услуг прописки, за материальное вознаграждение регистрировала людей в своей квартире. При этом фактически данное жильё для их пребывания ею не предоставлялось.



Известно, что в настоящее время по месту жительства неработающей, ранее не судимой женщины фиктивно прописано шесть человек. Вину в содеянном она признала.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Максимальное наказание, которое грозит женщине - лишение свободы на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

