Улан-удэнка фиктивно прописала в квартире 6 человек

За это ей грозит до трёх лет колонии
В производстве дознавателей ОП №1 управления МВД России по Улан-Удэ находится уголовное дело по обвинению 30-летней горожанки в фиктивной регистрации по месту жительства.
С августа по ноябрь женщина, разместив в соцсети объявление об оказании услуг прописки, за материальное вознаграждение регистрировала людей в своей квартире. При этом фактически данное жильё для их пребывания ею не предоставлялось.
Известно, что в настоящее время по месту жительства неработающей, ранее не судимой женщины фиктивно прописано шесть человек. Вину в содеянном она признала.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Максимальное наказание, которое грозит женщине - лишение свободы на срок до трёх лет, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
На пожарах уже погибли 5 человек
В Калганском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже имущества из жилого дома
Всего за прошедшие сутки в республики потушено 9 пожаров
За это ей грозит до трёх лет колонии
Злоумышленник хотел продать цепи, но покупателей не нашлось
Около четырёх лет назад он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление
Хозяин квартиры нагрубил гостю и повернулся к нему спиной
В Красночикойском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством
Злоумышленник требовал деньги
Студент стащил телефон у посетительницы во время танца
Горели баня и мусор
В жуткой аварии никто, к счастью, не пострадал
Гараж выгорел изнутри
После ДТП иномарка загорелась. ВИДЕО
Парень совершил преступление во время условного осуждения