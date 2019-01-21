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Житель Бурятии украл цепи с большегруза

Житель Бурятии украл цепи с большегруза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник хотел продать цепи, но покупателей не нашлось

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кабанскому району задержали подозреваемого в краже противоскользящих цепей с большегруза в селе Колесово.

Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции 13 декабря. Приехавший к родственникам из Улан-Удэ 35-летний мужчина рассказал, что неизвестный ночью похитил три цепи для колёс с оставленного им за оградой грузового автомобиля.

Полицейскими установлен и задержан злоумышленник – им оказался 22-летний мужчина, похищенные цепи изъяли у него по месту жительства. 
 
Известно, что цепи подозреваемый планировал продать цепи, но так и не нашёл покупателей. В 2005 году он привлекался к уголовной ответственности за грабёж.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
кража
 
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