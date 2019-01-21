В Бурятии у парня изъяли около 3 кг марихуаны

Около четырёх лет назад он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление
Сотрудники уголовного розыска в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии по подозрению в совершении кражи задержали 18-летнего местного жителя. У молодого человека обнаружен пакет с наркотиком.
По заключению экспертизы, в пакете была марихуана массой около трёх килограммов, которую он собрал неподалёку.
Отметим, что около четырёх лет назад он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
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