В Бурятии у парня изъяли около 3 кг марихуаны

Около четырёх лет назад он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление





Сотрудники уголовного розыска в селе Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии по подозрению в совершении кражи задержали 18-летнего местного жителя. У молодого человека обнаружен пакет с наркотиком.





По заключению экспертизы, в пакете была марихуана массой около трёх килограммов, которую он собрал неподалёку.



Отметим, что около четырёх лет назад он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.