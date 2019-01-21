Забайкалец угнал трактор, чтобы доехать до дома

В Красночикойском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством



В минувшие выходные в отдел МВД России по Красночикойскому району поступило заявление от 57-летнего фермера, который сообщил об угоне трактора. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейскими установлено, что на ночь потерпевший оставил транспортное средство с ключом в замке зажигания в незапертом гараже, а утром обнаружил его пропажу.



Угнанный автомобиль стражи порядка обнаружили в соседнем селе. Позже полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 34-летний знакомый потерпевшего. Выяснилось, что задержанный накануне вечером распивал спиртные напитки с потерпевшим, а после того как фермер уснул, мужчина решил доехать на тракторе до дома.



В настоящее время трактор изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Угон), сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.