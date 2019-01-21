В Улан-Удэ посетитель паба «Хопс» украл телефон у девушки на танцполе



На прошедших выходных в пабе «Хопс» в Улан-Удэ была раскрыта кража сотового телефона. Сообщение о происшествии поступило в пятом часу утра.



Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны, потерпевшая объяснила, что телефон пропал после её нахождения на танцполе. Телефон находился в сумке, которая висела на плече девушки и была открыта. В это время рядом танцевали двое молодых людей, сообщает пресс-служба Росгвардии республики.



Росгвардейцы обошли заведение и задержали молодых людей, на которых указала потерпевшая. Подозреваемые опровергали свою причастность к преступлению, но при личном досмотре у одного из них, был обнаружен похищенный телефон.



Задержанный 19-летний студент, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.