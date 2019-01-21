В Улан-Удэ за сутки произошло два пожара

За сутки в Улан-Удэ произошло два пожара. Первый из них случился на улице Кемеровской в 23:10. Там загорелся мусор на открытой площадке. На момент прибытия пожарных отходы были охвачены пламенем. В результате пожара мусор сгорел на площади 5 квадратных метров. Огонь потушили за 20 минут, на ликвидацию было задействовано 1 единица техники и 4 человека.Следующее возгорание произошло на улице Малиновая. Там загорелась брусовая баня, площадью 16 квадратных метров. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём. В результате пожара баня выгорела изнутри. На ликвидацию пожара потребовалось около получаса, было задействовано 7 человек и 3 единицы техники. Об этом сообщают оперативные службы города.