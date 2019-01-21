В Улан-Удэ в ДТП изуродовалась «Тойота Марк-2»









В пять часов утра в субботу, 19 января, в Улан-Удэ на улице Борсоева произошло ДТП. Водитель «Тойота Марк-2» совершил наезд на препятствие.- Пострадавших в аварии нет, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Автомобиль получил серьёзные механические повреждения: полностью разбита передняя часть, повреждены задние колёса и багажник, выбиты стёкла.