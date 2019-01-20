Гараж выгорел изнутри
Накануне, 19 января, в Улан-Удэ на улице Чертенкова загорелись гараж и автомобиль «Москвич - 407». На момент прибытия пожарных они были охвачены огнём, ворота шлакозаливного гаража были открыты.
В результате пожара выгорел гараж изнутри на площади 21 квадратный метр, сгорел автомобиль. Огонь потушили за 10 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ сгорел автомобиль в гараже
Происшествия, Фото:
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