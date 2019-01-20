В Улан-Удэ сгорел автомобиль в гараже

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Гараж выгорел изнутри



Накануне, 19 января, в Улан-Удэ на улице Чертенкова загорелись гараж и автомобиль «Москвич - 407». На момент прибытия пожарных они были охвачены огнём, ворота шлакозаливного гаража были открыты.



В результате пожара выгорел гараж изнутри на площади 21 квадратный метр, сгорел автомобиль. Огонь потушили за 10 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники, сообщают оперативные службы города.

