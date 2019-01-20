Парень совершил преступление во время уловного осуждения
В середине ноября в отдел полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение о краже крышки люка на улице Чайковского. Ущерб оценивается в 4 тысячи рублей.
Полицейскими задержан подозреваемый. Им оказался 18-летний горожанин. Парень условно осуждён за кражу, ранее 9 раз доставлялся в отдел внутренних дел за нарушения общественного порядка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл крышку люка
Происшествия, Фото:
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