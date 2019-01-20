Ангарчанка с подругой обчищала улан-удэнские магазины

Они украли 35 тысяч рублей



В производстве следователей УМВД России по Улан-Удэ находится уголовное дело в отношении 37-летней ангарчанки. Её подозревают в серии краж в столице Бурятии.



Установлено, что девушка, приехав на день в Улан-Удэ, украла из двух магазинов деньги в сумме 35 тысяч рублей. Инциденты произошли на одной из торговых баз города.



Пока её подруга просила продавца показать вещи, злоумышленница заходила за прилавок павильона и забирала лежавшую в свободном доступе выручку.



Сотрудники уголовного розыска, изъяв записи с камер видеонаблюдения, стали отрабатывать подозреваемых, возможно причастных к совершению этих преступлений. Предположив, что злоумышленницы не являются жительницами республиками, они ориентировали на розыск коллег из соседних регионов.



- В результате – во взаимодействии с иркутскими полицейскими личности девушек были установлены. Выяснилось, что они привлекаются к уголовной ответственности ещё по ряду имущественных преступлений, совершенных в Иркутской области, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По возвращению домой злоумышленницы задержаны правоохранителями из соседнего региона.



В ведомстве отмечают, что ранее 37-летняя жительница Ангарска уже была судима за преступления против собственности.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие.