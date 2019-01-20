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Ангарчанка с подругой обчищала улан-удэнские магазины

Ангарчанка с подругой обчищала улан-удэнские магазины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они украли 35 тысяч рублей

В производстве следователей УМВД России по Улан-Удэ находится уголовное дело в отношении 37-летней ангарчанки. Её подозревают в серии краж в столице Бурятии.

Установлено, что девушка, приехав на день в Улан-Удэ, украла из двух магазинов деньги в сумме 35 тысяч рублей. Инциденты произошли на одной из торговых баз города.

Пока её подруга просила продавца показать вещи, злоумышленница заходила за прилавок павильона и забирала лежавшую в свободном доступе выручку.

Сотрудники уголовного розыска, изъяв записи с камер видеонаблюдения, стали отрабатывать подозреваемых, возможно причастных к совершению этих преступлений. Предположив, что злоумышленницы не являются жительницами республиками, они ориентировали на розыск коллег из соседних регионов.

- В результате – во взаимодействии с иркутскими полицейскими личности девушек были установлены. Выяснилось, что они привлекаются к уголовной ответственности ещё по ряду имущественных преступлений, совершенных в Иркутской области, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

По возвращению домой злоумышленницы задержаны правоохранителями из соседнего региона.

В ведомстве отмечают, что ранее 37-летняя жительница Ангарска уже была судима за преступления против собственности.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие.
кража Иркутская область
 
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