В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер» и «Сузуки»

ДТП спровоцировало пробку на ПВЗ
Сегодня днём произошло ДТП в районе ПВЗ. На улице Октябрьская столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и «Сузуки».
- Двигаясь со стороны улицы Комсомольская, на перекрёстке «Лэнд Крузер» не уступил дорогу автомобилю «Сузуки» и совершил с ним столкновение, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец происшествия.
В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили серьёзные механические повреждения – у «Сузуки» смята дверь и выбито стекло.
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Авария собрала пробку на ПВЗ – почти всю дорожную полосу заняли столкнувшиеся автомобили.
ДТП спровоцировало пробку на ПВЗ. ВИДЕО
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