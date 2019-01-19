В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер» и «Сузуки»













Авария собрала пробку на ПВЗ – почти всю дорожную полосу заняли столкнувшиеся автомобили.



Сегодня днём произошло ДТП в районе ПВЗ. На улице Октябрьская столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и «Сузуки».- Двигаясь со стороны улицы Комсомольская, на перекрёстке «Лэнд Крузер» не уступил дорогу автомобилю «Сузуки» и совершил с ним столкновение, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец происшествия.В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили серьёзные механические повреждения – у «Сузуки» смята дверь и выбито стекло.