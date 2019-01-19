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В Улан-Удэ братья ограбили пенсионера, купившего им алкоголь

В Улан-Удэ братья ограбили пенсионера, купившего им алкоголь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Незнакомцы «отплатили» пенсионеру за помощь хищением денег

13 января в дежурную часть Управления МВД России по Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратился 71-летний местный житель.

Пенсионер сообщил, что по дороге в магазин встретил двоих молодых людей. В ходе завязавшегося разговора незнакомцы рассказали, что один из них недавно освободился из мест лишения свободы, и ввиду отсутствия денежных средств попросили у него 200 рублей на спиртное. Мужчина ответил согласием на просьбу собеседников.

Однако, купив в торговой точке алкоголь, молодые люди пошли следом за пожилым человеком и в подъезде ограбили его, забрав наличность – ещё 200 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое братьев в возрасте 23 лет – уроженцев Кабанского района. Ранее они неоднократно судимы за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.
ограбление
 
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