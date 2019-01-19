В Улан-Удэ братья ограбили пенсионера, купившего им алкоголь

Незнакомцы «отплатили» пенсионеру за помощь хищением денег



13 января в дежурную часть Управления МВД России по Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратился 71-летний местный житель.



Пенсионер сообщил, что по дороге в магазин встретил двоих молодых людей. В ходе завязавшегося разговора незнакомцы рассказали, что один из них недавно освободился из мест лишения свободы, и ввиду отсутствия денежных средств попросили у него 200 рублей на спиртное. Мужчина ответил согласием на просьбу собеседников.



Однако, купив в торговой точке алкоголь, молодые люди пошли следом за пожилым человеком и в подъезде ограбили его, забрав наличность – ещё 200 рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое братьев в возрасте 23 лет – уроженцев Кабанского района. Ранее они неоднократно судимы за имущественные преступления.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.