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В Чите сторож угнал минивэн, чтобы съездить в магазин

В Чите сторож угнал минивэн, чтобы съездить в магазин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Полицейские задержали подозреваемого в угоне транспортного средства

В минувшую пятницу в отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Чите поступило сообщение об угоне автомобиля «тойота LiteAce». В ходе предварительных следственно-оперативных мероприятий полицейскими установлено, что потерпевшая на ночь оставила транспортное средство на охраняемой автостоянке, а утром обнаружила, что бак автомобиля пустой.

По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний сторож автостоянки, который дал признательные показания. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись оставленными ключами в не запертой машине, решил съездить в магазин, но, когда топливо почти закончилось пригнал автомобиль обратно на стоянку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
угон
 
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