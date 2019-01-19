В Чите сторож угнал минивэн, чтобы съездить в магазин

Полицейские задержали подозреваемого в угоне транспортного средства



В минувшую пятницу в отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Чите поступило сообщение об угоне автомобиля «тойота LiteAce». В ходе предварительных следственно-оперативных мероприятий полицейскими установлено, что потерпевшая на ночь оставила транспортное средство на охраняемой автостоянке, а утром обнаружила, что бак автомобиля пустой.



По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний сторож автостоянки, который дал признательные показания. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись оставленными ключами в не запертой машине, решил съездить в магазин, но, когда топливо почти закончилось пригнал автомобиль обратно на стоянку.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.