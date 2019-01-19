В Иркутске наркоман ограбил пенсионера





Ориентировка с приметами подозреваемого тут же была направлена всем патрульным нарядам полиции. Проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление возможных очевидцев инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате сыщики вышли на след предполагаемого преступника - им оказался 40-летний местный житель. Известно, что в марте 2018 года он освободился из мест лишения свободы и в общей сложности 9 раз попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение имущественных преступлений. В ходе личного досмотра подозреваемого похищенный мобильный телефон был изъят.



По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабёж). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Кроме того, оперативники установили причастность задержанного к совершению мошенничества в сфере аренды недвижимости. По предварительной информации, злоумышленник в декабре 2018 года за 7 тысяч рублей сдал в аренду двум молодым людям однокомнатную квартиру, расположенную в Ленинском районе областного центра. Однако впоследствии потерпевшие выяснили, что жилое помещение принадлежит его отцу, а сам аферист страдает наркотической зависимостью и обратились с заявлением в полицию.

Преступление было совершено около 18 часов 13 января. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный во дворе дома по улице Ярославского открыто с применением насилия похитил у 73-летнего пожилого мужчины портмоне. В нём находились денежные средства и мобильный телефон. После чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.