На одном из пожаров огонь повредил машину
Накануне в Улан-Удэ произошло два пожара в Октябрьском и Советском районах. Жильцы горящих домов эвакуировались самостоятельно, сообщили в оперативной сводке по городу.
В 10:05 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Розы Люксембург горит дом. В результате пожара огнём повреждён дом. Пожар был ликвидирован в 10:37. На ликвидацию пожара было задействовано 14 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Ещё один пожар произошёл в 19:22 по улице Нефтяников. Там произошло возгорание в кирпичном трёхэтажном жилом доме – в гараже на первом этаже. На момент прибытия первого подразделения шёл дым из гаража. Жильцы также самостоятельно вышли из дома.
В результате пожара огнём повреждён автомобиль. Пожар ликвидировали в 19:35, сообщают в МЧС. На ликвидацию пожара было задействовано 11 человек и 4 единицы техники.
В Улан-Удэ эвакуировались жильцы горящих домов
Происшествия, Фото:
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