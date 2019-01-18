В Забайкалье завершили расследование уголовного дела крупной ОПГ

Следователи раскрыли преступления 16 участников группировки



В Забайкалье следователи завершили расследование громкого уголовного дела в отношении организованной преступной группы, состоящей из 16 участников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Следователи выяснили, что на протяжении пяти лет участники ОПГ совершили 15 краж чужого имущества, 11 разбойных нападений, два вымогательства, покушение на кражу и грабёж на территории Петровск-Забайкальского и Красночикойского районов. В 2012 году 28-летний житель города Петровск-Забайкальский создал преступную группу, в состав которой были вовлечены 15 человек. Правоохранители отметили, что группа работала очень слаженно и использовала методы глубочайшей конспирации.



- Злоумышленники похищали деньги, ценные вещи, бензопилы, инструменты, а также незаконно завладели автомашиной «Сузуки» и автокраном. Ущерб от их противоправной деятельности составил более 3 миллионов рублей, - передала пресс-служба ведомства.



Организованная группа была задержана в 2017 году. Сейчас члены группировки дали признательные показания и содержатся под стражей.



Материалы уголовного дела переданы в Петровск-Забайкальский районный суд.

