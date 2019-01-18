Следователи раскрыли преступления 16 участников группировки
В Забайкалье следователи завершили расследование громкого уголовного дела в отношении организованной преступной группы, состоящей из 16 участников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Следователи выяснили, что на протяжении пяти лет участники ОПГ совершили 15 краж чужого имущества, 11 разбойных нападений, два вымогательства, покушение на кражу и грабёж на территории Петровск-Забайкальского и Красночикойского районов. В 2012 году 28-летний житель города Петровск-Забайкальский создал преступную группу, в состав которой были вовлечены 15 человек. Правоохранители отметили, что группа работала очень слаженно и использовала методы глубочайшей конспирации.
- Злоумышленники похищали деньги, ценные вещи, бензопилы, инструменты, а также незаконно завладели автомашиной «Сузуки» и автокраном. Ущерб от их противоправной деятельности составил более 3 миллионов рублей, - передала пресс-служба ведомства.
Организованная группа была задержана в 2017 году. Сейчас члены группировки дали признательные показания и содержатся под стражей.
Материалы уголовного дела переданы в Петровск-Забайкальский районный суд.
В Забайкалье завершили расследование уголовного дела крупной ОПГ
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи раскрыли преступления 16 участников группировки
Виновника несчастного случая оштрафовали
Он украл рюкзак из машины
Ущерб составил 20 тысяч рублей
Беременная женщина «защищала» своего больного туберкулёзом сожителя от принудительного лечения
Злоумышленника задержали за полчаса
До этого он дважды был женат и жестоко избивал предыдущих супруг
Межгосударственный авиационный комитет расследует авиакатастрофу, в которой погиб Сергей Рогов
Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона
Бывший зэк преследовал свою жертву с магазина и столкнул в овраг
Она была в хороших отношениях с пожилым мужчиной
Её доставили в больницу. ФОТО
В машине медиков находилась пациентка. ФОТО
Она не выдержала оскорблений от мужчины
Тело обнаружили прохожие