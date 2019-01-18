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В Забайкалье завершили расследование уголовного дела крупной ОПГ

В Забайкалье завершили расследование уголовного дела крупной ОПГ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи раскрыли преступления 16 участников группировки

В Забайкалье следователи завершили расследование громкого уголовного дела в отношении организованной преступной группы, состоящей из 16 участников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Следователи выяснили, что на протяжении пяти лет участники ОПГ совершили 15 краж чужого имущества, 11 разбойных нападений, два вымогательства, покушение на кражу и грабёж на территории Петровск-Забайкальского и Красночикойского районов. В 2012 году 28-летний житель города Петровск-Забайкальский создал преступную группу, в состав которой были вовлечены 15 человек. Правоохранители отметили, что группа работала очень слаженно и использовала методы глубочайшей конспирации.

- Злоумышленники похищали деньги, ценные вещи, бензопилы, инструменты, а также незаконно завладели автомашиной «Сузуки» и автокраном. Ущерб от их противоправной деятельности составил более 3 миллионов рублей, - передала пресс-служба ведомства.

Организованная группа была задержана в 2017 году. Сейчас члены группировки дали признательные показания и содержатся под стражей.

Материалы уголовного дела переданы в Петровск-Забайкальский районный суд.
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