Виновника несчастного случая оштрафовали
В мая 2018 года на стройке в Улан-Удэ машинист автокрана пренебрёг правилами по охране труда и причинил тяжкий вред рабочему. Он начал перемещать груз, подвешенный на крюк крана, над людьми. При этом он не подавал предупредительных звуковых сигналов.
- Он не опробовав опускание свободного крюка в колодец, начал перемещение груза, в результате чего вспомогательный трос малого крюка натянулся и лопнул, а малый крюк, весом 85 кг. с обрывком троса, длиной 15 см., полетел вниз, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Трос задел голову одного из рабочих после чего он упал в котлован глубиной 2-2,5 метра. В результате падения пострадавший получил различные повреждения, расценивающиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.
- Таким образом, машинист автокрана подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - уточняют в суде.
От следователя поступило ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого и назначении ему судебный штраф. Подозреваемый поддержал ходатайство, пояснив суду, что вину признал полностью и может оплатить судебный штраф. Потерпевший также заявил о согласии на прекращение уголовного дела, поскольку вред, причинённый преступлением, был заглажен.
Ему назначили судебный штраф 15 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.
В Улан-Удэ рабочий упал в котлован
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи раскрыли преступления 16 участников группировки
Виновника несчастного случая оштрафовали
Он украл рюкзак из машины
Ущерб составил 20 тысяч рублей
Беременная женщина «защищала» своего больного туберкулёзом сожителя от принудительного лечения
Злоумышленника задержали за полчаса
До этого он дважды был женат и жестоко избивал предыдущих супруг
Межгосударственный авиационный комитет расследует авиакатастрофу, в которой погиб Сергей Рогов
Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона
Бывший зэк преследовал свою жертву с магазина и столкнул в овраг
Она была в хороших отношениях с пожилым мужчиной
Её доставили в больницу. ФОТО
В машине медиков находилась пациентка. ФОТО
Она не выдержала оскорблений от мужчины
Тело обнаружили прохожие