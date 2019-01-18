В Улан-Удэ рабочий упал в котлован

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Виновника несчастного случая оштрафовали



В мая 2018 года на стройке в Улан-Удэ машинист автокрана пренебрёг правилами по охране труда и причинил тяжкий вред рабочему. Он начал перемещать груз, подвешенный на крюк крана, над людьми. При этом он не подавал предупредительных звуковых сигналов.



- Он не опробовав опускание свободного крюка в колодец, начал перемещение груза, в результате чего вспомогательный трос малого крюка натянулся и лопнул, а малый крюк, весом 85 кг. с обрывком троса, длиной 15 см., полетел вниз, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



Трос задел голову одного из рабочих после чего он упал в котлован глубиной 2-2,5 метра. В результате падения пострадавший получил различные повреждения, расценивающиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.



- Таким образом, машинист автокрана подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - уточняют в суде.



От следователя поступило ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого и назначении ему судебный штраф. Подозреваемый поддержал ходатайство, пояснив суду, что вину признал полностью и может оплатить судебный штраф. Потерпевший также заявил о согласии на прекращение уголовного дела, поскольку вред, причинённый преступлением, был заглажен.



Ему назначили судебный штраф 15 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

