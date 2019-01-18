Беременная женщина «защищала» своего больного туберкулёзом сожителя от принудительного лечения
Жительницу Бурятии осудили по ч.1 ст.318, ст.319 УК РФ за оскорбление и применение насилия полицейского. Её оштрафовали на 6 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты на 4 месяца - по 1,5 тысячи рублей в месяц.
Из материалов уголовного дела следует, что Еравнинским районным отделом судебных приставов было вынесено постановление о принудительном приводе мужчину в противотуберкулёзный диспансер для обязательного обследования и лечения.
Судебный пристав и участковый уполномоченный отправились в больному. Однако им помещать решила его сожительница. Она нанесла удары участковому уполномоченному деревянной палкой и выразилась в их адрес грубой нецензурной бранью в присутствии посторонних.
При вынесении решения суд принял во внимание признание подсудимой вины и нахождение на иждивении маленького ребёнка. Кроме того, она была беременна и является инвалидом детства, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
В Бурятии инвалид детства ударила палкой и обматерила полицейского
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
До этого он дважды был женат и жестоко избивал предыдущих супруг
Межгосударственный авиационный комитет расследует авиакатастрофу, в которой погиб Сергей Рогов
Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона
Бывший зэк преследовал свою жертву с магазина и столкнул в овраг
Она была в хороших отношениях с пожилым мужчиной
Её доставили в больницу. ФОТО
В машине медиков находилась пациентка. ФОТО
Она не выдержала оскорблений от мужчины
Тело обнаружили прохожие
Всего за сутки в республике произошло 6 пожаров
Авария произошла в микрорайоне Загорск
Злоумышленник дважды нападал на микрокредитные организации
Злоумышленник вытащил деньги у сидевшей рядом женщины
Их поймали при попытке сбыта украденного
Сработала защита