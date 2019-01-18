В Бурятии инвалид детства ударила палкой и обматерила полицейского

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Беременная женщина «защищала» своего больного туберкулёзом сожителя от принудительного лечения



Жительницу Бурятии осудили по ч.1 ст.318, ст.319 УК РФ за оскорбление и применение насилия полицейского. Её оштрафовали на 6 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты на 4 месяца - по 1,5 тысячи рублей в месяц.



Из материалов уголовного дела следует, что Еравнинским районным отделом судебных приставов было вынесено постановление о принудительном приводе мужчину в противотуберкулёзный диспансер для обязательного обследования и лечения.



Судебный пристав и участковый уполномоченный отправились в больному. Однако им помещать решила его сожительница. Она нанесла удары участковому уполномоченному деревянной палкой и выразилась в их адрес грубой нецензурной бранью в присутствии посторонних.



При вынесении решения суд принял во внимание признание подсудимой вины и нахождение на иждивении маленького ребёнка. Кроме того, она была беременна и является инвалидом детства, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

