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Братчанин вырвал сумку у пенсионерки

Братчанин вырвал сумку у пенсионерки
Происшествия, 
Злоумышленника задержали за полчаса 

Экипаж батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального управления МВД России «Братское» задержал парня, ограбившего пожилую женщину. 

66-летняя потерпевшая сообщила о преступлении 18 января утром. Она рассказала дежурному, что около 10 минут назад неизвестные молодые люди возле дома по улице Комсомольской вырвали из её рук сумочку, где была крупная для пенсионерки сумма денег и телефон. 

Потерпевшая запомнила, что компания была одета во всё тёмное, приблизительно рост и возраст нападавших, а также куда она убежали. Получив ориентировку дежурной части, патруль прибыл в район, где произошло преступление.

Полицейские экипажа ППС в составе старшего лейтенанта полиции Виталия Гончарова, лейтенанта Сергея Белого и прапорщика Олега Ципуна провели обследование микрорайона и близлежащих улиц. Для дальнейших поисков злоумышленников были проверены круглосуточные магазины и общежития. 

Выяснилось, что в одном из домов на улице Баркова видели похожих по описанию парней. Сотрудники проследовали по указанному адресу и доставили находившуюся там молодёжь для дальнейшего разбирательства в отдел полиции №1, где их причастность к совершённому грабежу подтвердилась.

- Ответить перед законом за нападение на пенсионерку предстоит до этого вполне благополучному молодому братчанину, первокурснику одного из средних профессиональных заведений города, - заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 
грабеж уголовное дело
 
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