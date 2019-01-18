Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Января

17 Января

Популярное

Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полётов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

- По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе, - сказал источник.

Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается, уточняет ТАСС.

Источник также добавил, что экипаж одного самолёта катапультировался, отметив, что «ЧП произошло около часа назад».
ЧП Дальний Восток
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Происшествия, 18.01.2019
Судьба экипажей устанавливается, сообщили в силовых структурах региона
В Улан-Удэ на Рождество насильник надругался над женщиной
В Улан-Удэ на Рождество насильник надругался над женщиной
Происшествия, 18.01.2019
Бывший зэк преследовал свою жертву с магазина и столкнул в овраг
В Бурятии произошёл пожар в кафе
В Бурятии произошёл пожар в кафе
Происшествия, 18.01.2019
Всего за сутки в республике произошло 6 пожаров
В Улан-Удэ «Ниссан» врезался в «Дайхатсу»
В Улан-Удэ «Ниссан» врезался в «Дайхатсу»
Происшествия, 18.01.2019
Авария произошла в микрорайоне Загорск
Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии
Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии
Происшествия, 18.01.2019
Злоумышленник дважды нападал на микрокредитные организации
Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч
Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч
Происшествия, 18.01.2019
Злоумышленник вытащил деньги у сидевшей рядом женщины
Забайкальцы украли 120 метров ограждения на трассе
Забайкальцы украли 120 метров ограждения на трассе
Происшествия, 18.01.2019
Их поймали при попытке сбыта украденного
В Улан-Удэ фура с отказавшими тормозами врезалась в такси и автобус
В Улан-Удэ фура с отказавшими тормозами врезалась в такси и автобус
Происшествия, 18.01.2019
Грузовик на полной скорости врезался в автомобили на Селенгинском мосту. ФОТО
В Бурятии водитель насмерть сбил лося и скрылся
В Бурятии водитель насмерть сбил лося и скрылся
Происшествия, 18.01.2019
Животное обнаружили на федеральной трассе местные жители
В Чите поймали убийцу с кровью на одежде
В Чите поймали убийцу с кровью на одежде
Происшествия, 18.01.2019
Он помещён в изолятор временного содержания

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^