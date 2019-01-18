Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке



- По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе, - сказал источник.



Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается, уточняет ТАСС.



Источник также добавил, что экипаж одного самолёта катапультировался, отметив, что «ЧП произошло около часа назад».



Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полётов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.