В Улан-Удэ в ДТП с грузовиками пострадала женщина









Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, столкнулись два грузовика «Киа Бонго» и «Ниссан».- В результате в ДТП пострадала женщина 1970 года рождения, находившаяся в «Киа Бонго», - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.По словам очевидца, пострадавшая разбила голову.Автомобили получили серьёзные механические повреждения. У «Киа Бонго» смята боковая сторона, спущены колёса.