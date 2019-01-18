В Улан-Удэ в ДТП с грузовиками пострадала женщина

Её доставили в больницу
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, столкнулись два грузовика «Киа Бонго» и «Ниссан».
- В результате в ДТП пострадала женщина 1970 года рождения, находившаяся в «Киа Бонго», - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
По словам очевидца, пострадавшая разбила голову.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения. У «Киа Бонго» смята боковая сторона, спущены колёса.
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