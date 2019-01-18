Жительница Бурятии вонзила нож в бывшего мужа, обматерившего её

Она не выдержала оскорблений от мужчины
Инцидент произошёл 19 мая прошлого года в Улан-Удэ. В одной из квартир дома по улице Октябрьской женщина, её сестра и бывший сожитель распивали спиртные напитки. В ходе застолья бывший возлюбленный жительницы Улан-Удэ начал всячески оскорблять её, затем он вышел из помещения и продолжил выражаться нецензурно уже в подъезде.
Женщина, не вытерпев нелестных слов в свой адрес, схватила нож со стола, выбежала за бывшим гражданским мужем и ударила его в спину. Потерпевшего удалось спасти – ему своевременно оказали медицинскую помощь.
Мужчина впоследствии простил свою подругу и просил суд не наказывать её строго. Как оказалось, несмотря на расставание, он периодически приходил к гражданской жене, пусть и бывшей. Та его всегда принимала, пускала жить у себя в квартире.
- Судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - рассказала «Байкал-Daily» Валентина Гармаева, старший помощник прокурора Железнодорожного района.
Известно, что женщина ранее была судима.
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Происшествия, Фото:
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