Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Января

17 Января

Популярное

Жительница Бурятии вонзила нож в бывшего мужа, обматерившего её

Жительница Бурятии вонзила нож в бывшего мужа, обматерившего её
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Она не выдержала оскорблений от мужчины

Инцидент произошёл 19 мая прошлого года в Улан-Удэ. В одной из квартир дома по улице Октябрьской женщина, её сестра и бывший сожитель распивали спиртные напитки. В ходе застолья бывший возлюбленный жительницы Улан-Удэ начал всячески оскорблять её, затем он вышел из помещения и продолжил выражаться нецензурно уже в подъезде.

Женщина, не вытерпев нелестных слов в свой адрес, схватила нож со стола, выбежала за бывшим гражданским мужем и ударила его в спину. Потерпевшего удалось спасти – ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Мужчина впоследствии простил свою подругу и просил суд не наказывать её строго. Как оказалось, несмотря на расставание, он периодически приходил к гражданской жене, пусть и бывшей. Та его всегда принимала, пускала жить у себя в квартире.

- Судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - рассказала «Байкал-Daily» Валентина Гармаева, старший помощник прокурора Железнодорожного района.

Известно, что женщина ранее была судима.
уголовное дело
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии произошёл пожар в кафе
В Бурятии произошёл пожар в кафе
Происшествия, 18.01.2019
Всего за сутки в республике произошло 6 пожаров
В Улан-Удэ «Ниссан» врезался в «Дайхатсу»
В Улан-Удэ «Ниссан» врезался в «Дайхатсу»
Происшествия, 18.01.2019
Авария произошла в микрорайоне Загорск
Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии
Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии
Происшествия, 18.01.2019
Злоумышленник дважды нападал на микрокредитные организации
Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч
Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч
Происшествия, 18.01.2019
Злоумышленник вытащил деньги у сидевшей рядом женщины
Забайкальцы украли 120 метров ограждения на трассе
Забайкальцы украли 120 метров ограждения на трассе
Происшествия, 18.01.2019
Их поймали при попытке сбыта украденного
В Улан-Удэ фура с отказавшими тормозами врезалась в такси и автобус
В Улан-Удэ фура с отказавшими тормозами врезалась в такси и автобус
Происшествия, 18.01.2019
Грузовик на полной скорости врезался в автомобили на Селенгинском мосту. ФОТО
В Бурятии водитель насмерть сбил лося и скрылся
В Бурятии водитель насмерть сбил лося и скрылся
Происшествия, 18.01.2019
Животное обнаружили на федеральной трассе местные жители
В Чите поймали убийцу с кровью на одежде
В Чите поймали убийцу с кровью на одежде
Происшествия, 18.01.2019
Он помещён в изолятор временного содержания
В Улан-Удэ виновница ДТП без страховки заплатила больше 174 тысяч ущерба
В Улан-Удэ виновница ДТП без страховки заплатила больше 174 тысяч ущерба
Происшествия, 18.01.2019
По вине водителя произошла крупная авария на улице Борсоева
27 забайкальцев осудят за организацию подпольных игорных клубов
27 забайкальцев осудят за организацию подпольных игорных клубов
Происшествия, 18.01.2019
Незаконным путём ими получено более 30 миллионов рублей 

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^