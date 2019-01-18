Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч



Утром 17 января в полицию обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о том, что в маршрутке неизвестный похитил из её кармана 5500 рублей. Расплачиваясь за проезд, женщина положила деньги в карман, чем и воспользовался злоумышленник, который сидел рядом.



Прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, потерпевшая дала подробные описания подозреваемого и вместе с сотрудниками поехала в соседний квартал, где вышел злоумышленник.



В ходе розыскных мероприятий был задержан 31-летний местный житель, ранее судимый, у которого при досмотре были обнаружены похищенные деньги. Мужчину доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

