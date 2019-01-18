Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Января

17 Января

Популярное

Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч

Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч
Происшествия,  Фото:Росгвардия республики
Злоумышленник вытащил деньги у сидевшей рядом женщины

Утром 17 января в полицию обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о том, что в маршрутке неизвестный похитил из её кармана 5500 рублей. Расплачиваясь за проезд, женщина положила деньги в карман, чем и воспользовался злоумышленник, который сидел рядом. 

Прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, потерпевшая дала подробные описания подозреваемого и вместе с сотрудниками поехала в соседний квартал, где вышел злоумышленник. 

В ходе розыскных мероприятий был задержан 31-летний местный житель, ранее судимый, у которого при досмотре были обнаружены похищенные деньги. Мужчину доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ «Ниссан» врезался в «Дайхатсу»
В Улан-Удэ «Ниссан» врезался в «Дайхатсу»
Происшествия, 18.01.2019
Авария произошла в микрорайоне Загорск
Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии
Ограбившему микрозайм братчанину дали почти 3 года колонии
Происшествия, 18.01.2019
Злоумышленник дважды нападал на микрокредитные организации
Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч
Улан-удэнец украл в маршрутке 5,5 тысяч
Происшествия, 18.01.2019
Злоумышленник вытащил деньги у сидевшей рядом женщины
Забайкальцы украли 120 метров ограждения на трассе
Забайкальцы украли 120 метров ограждения на трассе
Происшествия, 18.01.2019
Их поймали при попытке сбыта украденного
В Улан-Удэ фура с отказавшими тормозами врезалась в такси и автобус
В Улан-Удэ фура с отказавшими тормозами врезалась в такси и автобус
Происшествия, 18.01.2019
Грузовик на полной скорости врезался в автомобили на Селенгинском мосту. ФОТО
В Бурятии водитель насмерть сбил лося и скрылся
В Бурятии водитель насмерть сбил лося и скрылся
Происшествия, 18.01.2019
Животное обнаружили на федеральной трассе местные жители
В Чите поймали убийцу с кровью на одежде
В Чите поймали убийцу с кровью на одежде
Происшествия, 18.01.2019
Он помещён в изолятор временного содержания
В Улан-Удэ виновница ДТП без страховки заплатила больше 174 тысяч ущерба
В Улан-Удэ виновница ДТП без страховки заплатила больше 174 тысяч ущерба
Происшествия, 18.01.2019
По вине водителя произошла крупная авария на улице Борсоева
В Бурятии сотрудник МВД незаконно освободил от ответственности вора
В Бурятии сотрудник МВД незаконно освободил от ответственности вора
Происшествия, 18.01.2019
Теперь стражу порядка самому грозит лишение свободы 
27 забайкальцев осудят за организацию подпольных игорных клубов
27 забайкальцев осудят за организацию подпольных игорных клубов
Происшествия, 18.01.2019
Незаконным путём ими получено более 30 миллионов рублей 
С начала года на пожарах в Бурятии погибли 5 человек
С начала года на пожарах в Бурятии погибли 5 человек
Происшествия, 17.01.2019
Всего с начала года в республике произошло 129 пожаров

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^