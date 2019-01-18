Забайкальцы украли 120 метров ограждения на трассе

К полицейским посёлка Чернышевск Забайкальского края поступило сообщение о краже 120 метров металлического барьерного ограждения на автодороге Чернышевск-Букачача. Его стоимость составляет 420 тысяч рублей. Во время осмотра места преступления сотрудники полиции установили, что злоумышленники вывозили ограждение на «КамАЗе».



Стражам порядка удалось задержать подозреваемых при попытке сбыта украденного. Ими оказались местные жители в возрасте 31 и 28 лет.



В настоящее время похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц, в крупном размере», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

