В Чите поймали убийцу с кровью на одежде

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Он помещён в изолятор временного содержания



Ночью сотрудники экипажа батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Чите заметили на улице подозрительного мужчину, на одежде которого были пятна бурого цвета, похожие на кровь. Полицейские остановили прохожего и установили его личность. Им оказался 35-летний читинец. В ходе опроса мужчина признался, что час назад нанёс удары ножом знакомому и скрылся из квартиры, в которой произошёл инцидент. Сотрудники ППС доставили подозреваемого в отдел полиции.



Установлено, что в ходе распития спиртного между задержанным и 20-летним молодым человеком произошёл конфликт, перешедший в драку. От полученных ранений потерпевший скончался при доставлении в медицинское учреждение.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

