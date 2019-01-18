Он помещён в изолятор временного содержания
Ночью сотрудники экипажа батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Чите заметили на улице подозрительного мужчину, на одежде которого были пятна бурого цвета, похожие на кровь. Полицейские остановили прохожего и установили его личность. Им оказался 35-летний читинец. В ходе опроса мужчина признался, что час назад нанёс удары ножом знакомому и скрылся из квартиры, в которой произошёл инцидент. Сотрудники ППС доставили подозреваемого в отдел полиции.
Установлено, что в ходе распития спиртного между задержанным и 20-летним молодым человеком произошёл конфликт, перешедший в драку. От полученных ранений потерпевший скончался при доставлении в медицинское учреждение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите поймали убийцу с кровью на одежде
Происшествия, Фото:
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