В Улан-Удэ виновница ДТП без страховки заплатила больше 174 тысяч ущерба

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

По вине водителя произошла крупная авария на улице Борсоева



Судебные приставы Бурятии взыскали с улан-удэнки крупную сумму материального ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия. Как выяснилось, авария произошла на улице Борсоева, когда водитель транспортного средства при повороте во двор дома, не уступила дорогу встречным транспортным средствам и совершила столкновение с движущейся на встречу иномаркой. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



На месте совершения происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что автогражданская ответственность виновницы ДТП не застрахована. После аварии женщина не спешила возмещать ущерб, в связи с чем, потерпевший вынужден был обратиться в суд за возмещением материального ущерба.



Суд, выслушав доводы сторон, изучив материалы экспертного заключения, постановил взыскать с ответчицы указанную в заключении стоимость восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, стоимость механических повреждений автомобиля «Тойота Карина» составила свыше 174 тысяч рублей.



- В целях взыскания материального ущерба судебные приставы применили к должнице меры принудительного характера в виде наложения ареста на банковские счета. В результате применения указанной меры с расчётного счёта должницы было произведено списание всей суммы задолженности в размере 174 тысяч рублей в одноразовом порядке. На сегодняшний день денежные средства перечислены на счёт взыскателя, а взысканная сумма исполнительского сбора в размере 12215 рублей в доход государства, - отмечает Юлия Севергина, начальник Советского районного отдела судебных приставов Улан-Удэ.

