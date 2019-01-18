Сгорел моторный отсек
Вчера, 17 января, в Улан-Удэ на улице Серова загорелся автомобиль «ГАЗ- 3110». На момент прибытия первого подразделения полыхал моторный отсек.
Огонь уничтожил моторный отсек, повреждена передняя панель автомобиля. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.
Огонь потушили за 10 минут, на ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ из-за неисправности электропроводки загорелся автомобиль
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Загорелась крыша дома
Теперь стражу порядка самому грозит лишение свободы
Незаконным путём ими получено более 30 миллионов рублей
Всего с начала года в республике произошло 129 пожаров
Злоумышленники хотели навредить знакомому
Злоумышленника нашли по следам волочения древесины
Мужчина совершал преступления более 10 лет
Своими действиями он уничтожил плодородный слой
Крадеными деньгами юноша рассчитался с долгом
Ещё один мужчина предоставлял своё жильё наркоманам за алкоголь и сигареты
Ребёнок с травмой живота доставлен в больницу
Он был задержан в течение часа полицейскими патрульно-постовой службы
Злоумышленником оказался сосед обратившихся в полицию жителей региона
Мужчина присвоил карту, когда разбирал завалы после пожара
Злоумышленник пытался отобрать у неё сумку на остановке