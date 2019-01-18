В Бурятии сотрудник МВД незаконно освободил от ответственности вора





- УРЛС МВД по Бурятии проводится служебная проверка. Если вина сотрудника будет установлена, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а её непосредственные руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-служба ведомства.

Следственным отделом по Кабанскому району СУ СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела дознания отдела МВД России по Кабанскому району. Он обвиняется по ст. 300 УК РФ «Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления, лицом, производящим дознание».Преступление выявлено прокуратурой района. После этого материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.- Из материалов уголовного дела следует, что должностным лицом, несмотря на наличие достаточных доказательств, вынесено заведомо незаконное постановление о прекращении уголовного преследования лица, подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», за отсутствием в его деяниях состава преступления, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Полицейскому грозит до семи лет лишения свободы.