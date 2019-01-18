27 забайкальцев осудят за организацию подпольных игорных клубов

Незаконным путём ими получено более 30 миллионов рублей



Следственными органами СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 27 жителей Забайкалья. Они обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой и сопряжённые с получением дохода в особо крупном размере», п. а ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, совершённые организованной группой, в особо крупном размере», а также ч.1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нём».



По данным следствия, обвиняемые создали сеть незаконных игорных заведений. Они находились в Чите, Краснокаменске, посёлках Забайкальск и Агинское. Подпольные игорные клубы на протяжении трёх лет работали под видом пивных баров и интернет-кафе. Членами преступной группы тщательно скрывалась деятельность незаконных игровых клубов, доступ в помещения имели только постоянные клиенты. Таким образом была организована работа девяти незаконных игорных клубов. Общая сумма незаконно полученного дохода составила более 30 миллионов рублей.



- Преступая деятельность группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю, - сообщает пресс-служба Следкома.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в суд.