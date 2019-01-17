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В Иркутской области подростки подожгли лифт

В Иркутской области подростки подожгли лифт
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники хотели навредить знакомому

В Усть-Илимске по горячим следам сотрудники уголовного розыска установили двоих подростков 14 и 16 лет, причастных к поджогу кабины лифта.

Инцидент произошёл 12 января в подъезде жилого дома. В дежурную часть полиции поступило сообщение о повреждении лифтового оборудования между 5 и 7 этажами многоэтажки.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отдел полиции сыщики доставили двоих несовершеннолетних. В ходе разбирательств выяснилось, что таким криминальным способом они хотели навредить своему знакомому, проживающему в этом доме. 

Злоумышленники поместили в кабину лифта коробку с газетами и подожгли, отправив лифт в верх, после чего сбежали.

В настоящее время собранные полицейскими материалы по факту умышленного повреждения чужого имущества путём поджога направлены в органы дознания МЧС России для принятия правового решения. 
 
За подобное действие действующим законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, правоохранители проверят подростков на причастность к совершенному несколькими днями ранее поджогу мусоропровода в этом же подъезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Поджог
 
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