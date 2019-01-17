В Иркутской области подростки подожгли лифт



В Усть-Илимске по горячим следам сотрудники уголовного розыска установили двоих подростков 14 и 16 лет, причастных к поджогу кабины лифта.



Инцидент произошёл 12 января в подъезде жилого дома. В дежурную часть полиции поступило сообщение о повреждении лифтового оборудования между 5 и 7 этажами многоэтажки.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отдел полиции сыщики доставили двоих несовершеннолетних. В ходе разбирательств выяснилось, что таким криминальным способом они хотели навредить своему знакомому, проживающему в этом доме.



Злоумышленники поместили в кабину лифта коробку с газетами и подожгли, отправив лифт в верх, после чего сбежали.



В настоящее время собранные полицейскими материалы по факту умышленного повреждения чужого имущества путём поджога направлены в органы дознания МЧС России для принятия правового решения.



За подобное действие действующим законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Кроме того, правоохранители проверят подростков на причастность к совершенному несколькими днями ранее поджогу мусоропровода в этом же подъезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

